Российские войска сорвали планы ВСУ по нанесению удара в направлении Мелитополя и Бердянска
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Вооруженные силы Украины планировали нанести удар в направлении Мелитополя и Бердянска, но российские войска сумели перехватить стратегическую инициативу на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«На Запорожском направлении боевиками Зеленского готовился удар в направлении Мелитополя и Бердянска. Наши ребята пошли на упреждающий удар и не просто сорвали эти планы, а получили и захватили стратегическое преимущество и взяли инициативу в свои руки», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».
Как писал сайт KP.RU, накануне председатель движения «Мы вместе с Россией» заявил, что позиции ВСУ в Запорожской области удалось вскрыть за счет наступательных действий российских войск.
До этого Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.
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