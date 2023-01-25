Берлускони назвал единственного человека, способного урегулировать конфликт на Украине

Берлускони считает, что только у Папы Римского есть решение урегулирования конфликта на Украине Фото: REUTERS

В настоящее время никто не имеет решений по урегулированию конфликта на Украине, кроме Папы Римского Франциска, считает бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони.

«Меня огорчает тот факт, что ни у кого, кроме Папы Римского и Святого престола, видимо, нет решений, направленных на мирное урегулирование конфликта», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

По мнению Берлускони, власти Италии занимают в украинском конфликте сторону Запада. Он также выразил сожаление тем, что происходит вокруг Украины.

Напомним, в конце прошлого года экс-премьер Италии заявил, что в урегулировании конфликта на Украине, вероятно, существует просвет, и нужно проводить работу над решением проблемы.

До этого Берлускони допустил, что президент Украины Владимир Зеленский мог бы сесть за стол переговоров в случае прекращения военной помощи Украине со стороны Запада.

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