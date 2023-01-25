В России назвали преимущество танков Т-90 над немецкими Leopard

Танк Т-90М «Прорыв» Фото: пресс-служба Минобороны России

Российский танк Т-90М «Прорыв» превосходит немецкий Leopard по огневой мощи, заявил заместитель председателя комитета Государственной думы Юрий Швыткин.

«Ремонтная база немецких танков Leopard подходит от танков других модификаций, они достаточно быстро восстанавливаются. У этих танков сильная огневая мощь, но если брать наш танк Т-90М «Прорыв», то он превосходит Leopard», – сказал парламентарий в беседе с Lenta.ru.

Как считает депутат, России необходимо увеличить производство танков Т-90М «Прорыв» в кратчайшие сроки.

Ранее 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.

Накануне издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что правительство Германии во главе с Олафом Шольцем согласилось передать Вооруженным силам Украины танки Leopard 2.