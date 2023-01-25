Шольц пообещал не отправлять войска на Украину «ни сейчас, ни в будущем»

Шольц пообещал никогда не отправлять войска на Украину Фото: REUTERS

Германия не будет отправлять на Украину самолеты и своих солдат «ни сейчас, ни в будущем», заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Что речи о боевых самолетах не идет, я прояснил достаточно давно, и делаю это сейчас. Наземные силы мы тоже ни в коем случае не будем отправлять. Я говорил уже, что прямого участия солдат НАТО в войне на Украине не будет – ни сейчас, ни в будущем. На это все могут положиться», – сказал политик в ходе выступления в Бундестаге.

Напомним, в среду, 25 января, Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Они будут направлены Вооруженным силам Украины из запасов Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.

Тем временем 12 стран согласились передать Украине около 100 немецких танков Leopard, если правительство Германии даст на это свое разрешение.