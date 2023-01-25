Медведев предложил найти замену создателям российских сериалов, критикующим СВО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что авторов российских сериалов, критикующих спецоперацию, не заменяют на других, не менее профессиональных, из-за "сознательного желания подкормить кого-то".

Политик обратил внимание на то, что довольно часто сериалы снимают по одним и тем же произведениям, либо это "купленный за границей" продукт (делается римейк на его основе).

- Я уж не говорю о том, что их авторы клянут последними словами СВО, но по всей вероятности, за этот сериал будут получать деньги. Неужели на эту тему невозможно найти авторов, которые напишут не худший сценарий? Ну или это сознательное желание подкормить кого-то, - высказался Медведев во время своего выступления на расширенном заседании комиссии генсовета "Единой России" по защите материнства, детства и поддержке семьи.

При этом зампред Совбеза убежден, что нашей стране необходим патриотический контент, но кроме классики должны появляться и новые произведения.

Ранее Медведев выражал мнение, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России. Кроме того, он назвал борьбу с нацистами "новой Отечественной".

Также недавно он заявил, что в будущем возможно появление нового военного альянса. По его мнению, он может сложиться из чиста тех стран, которых уже "достали американцы".