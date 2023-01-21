Медведев назвал борьбу с нацистами на Украине и в Европе "новой отечественной" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что укронацисты и Западная Европа являются прямыми "наследниками" тех, кто раньше пытался противостоять России.

- Молодец всё-таки этот (глава дипломатии ЕС Жозеп) Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа - прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война с ними, стало быть, новая Отечественная. И победа будет за нами, как в 1812 и 1945 годах, - написал он в своем телеграм-канале 21 января.

Днем ранее Боррель назвал Россию страной, "привыкшей бороться до конца", а также вспомнил ее победы над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину.

До этого Медведев назвал "законными военные цели" России в противостоянии с Украиной. При этом он отмечает противоречие в словах представителей НАТО, которые продолжают поставки оружия Украине.

Незадолго до этого замглавы Совбеза РФ призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.