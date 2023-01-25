Британский политолог Бакби: Поведение Зеленского раздражает Евросоюз Фото: REUTERS

Британский политолог Джек Бакби заявил, что страны Европейского союза недовольны президентом Украины Владимиром Зеленским, его поведение вызывает определённые раздражения.

Это связано с тем, что накануне политик устроил кадровую встряску, но принял решение об этом только после неоднократных замечаний со стороны Брюсселя, пишет эксперт в статье для 19FortyFive.

- Зеленский, возможно, действует добросовестно, но он принял меры только после требований ЕС к Украине о большей решительности в вопросе борьбы с коррупцией, чтобы претендовать на членство в организации, - говорится в публикации.

Также обозреватель напомнил, что желание Зеленского действовать только по указке ЕС начинает раздражать европейскую общественность.

- Отставки на этой неделе, возможно, запоздали, но все-таки произошли, - пишет Бакби.

Накануне сообщалось, что на Украине произошли серьёзные кадровые перестановки. Так, замминистра обороны страны Вячеслав Шаповалов подал в отставку после скандала с закупками для украинской армии. Затем об уходе с должности заявил замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Вячеслав Негода, а 24 января был уволен заместитель генпрокурора Украины Алексей Симоненко после отпуска в Испании.