Зеленский и Столтенберг обсудили поставки танков и других вооружений для Украины Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом передачу "принципиально новых типов вооружения".

По словам политика, речь также шла о расширении списка поставщиков танков западного образца и дальнейшей интеграции с альянсом.

- Обсудили со Столтенбергом дальнейшую консолидацию партнеров для поддержки Украины, в том числе расширение танковой коалиции, разблокирование передачи принципиально новых видов вооружения, - написал украинский лидер в посте в Twitter.

Накануне глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что страна направит танки Украине. При этом руководитель военного ведомства не стал уточнять, сколько именно техники страна выделит Киеву.

Кроме того, 25 января министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получит первые колесные танки AMX10-RC, которые Париж выделит Киеву, в феврале 2023 года.

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