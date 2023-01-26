Взрывы прогремели в Киеве 26 января 2023 года

Журналисты сообщают о взрывах в Киеве и Киевской области Фото: REUTERS

Звуки взрывов слышны в Киеве и Киевской области в четверг, 26 января 2023 года. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным журналистов, этому предшествовало объявление воздушной тревоги.

Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводятся.

Как писал сайт KP.RU, в начале января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал население готовиться к возобновлению аварийных отключений света на фоне приближающегося похолодания, которое приведет к росту дефицита в энергосистеме страны.

Ранее австрийский эксперт в сфере безопасности Герхард Манготт выразил мнение, что у Киева заканчиваются запасы ракет для систем противовоздушной обороны на фоне массированных ударов Вооруженных сил России по объектам военной и энергетической инфраструктуры.