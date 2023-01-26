Страны Запада начали обсуждение поставок Украине истребителей Фото: REUTERS

Страны Запада обсуждают возможность передачи Украине истребителей, рассказали западные дипломаты и представители военных кругов.

Как передает Politico, «внутренние дебаты о поставках Украине реактивных истребителей уже ведутся, они инициированы украинскими официальными лицами при поддержке стран Балтии». Один из дипломатов северной европейской страны заявил газете, что «следующим логичным шагом» в поддержке Киева «будут истребители».

По мнению собеседников издания, споры о поставках Украине истребителей окажутся еще более напряженными, чем дебаты о передаче Киеву танков. Несколько официальных лиц и дипломатов в Европе заявили, что их правительства «не считают эту идею неразумной, однако их опасения эскалации конфликта высокие». В то же время один из американских дипломатов сообщил, что власти США пока не могут передать Украине самолеты, о чем уведомили Киев.

Как отмечается в сообщении, министры обороны стран НАТО должны провести еще одну встречу на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где одним из главных вопросов будет передача Украине истребителей. Саммит пройдет, вероятно, в феврале этого года.

Напомним, накануне канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не будет отправлять на Украину самолеты «ни сейчас, ни в будущем».

До этого он заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.