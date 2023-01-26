Медведчук: "Зеленский поставил за цель уничтожение меня как оппозиционного политика"

Виктор Медведчук Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский поставил себе целью уничтожить как оппозиционера лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом заявил в беседе с RT сам Медведчук.

"Зеленский, как человек, который себе поставил за цель уничтожение меня как оппозиционного политика и борьбу со мной до конца, во-первых, дал команду продолжения судебных дел, расследования и судебных заседаний по моим уголовным делам", - уточнил оппозиционер.

Медведчук подчеркнул, что остается гражданином Украины и не имеет российского гражданства, а обвинения в последнем, на основании которых Зеленский лишил политика украинского паспорта, не соответствуют действительности.

Лидер "Оппозиционной платформы - За жизнь" добавил, что он как был украинским политиком раньше, так им и остается на сегодняшний день, вопреки всем стараниям киевского режима.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский заявил о лишении украинского гражданства оппозиционеров Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и Андрея Деркача. По его словам, решение принято по материалам Службы безопасности Украины (СБУ) и миграционной службы.

Напомним, в 2021 году на Украине Виктору Медведчуку были предъявлены обвинения по делу о государственной измене. В частности, политика обвинили в причастности к поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий республик Донбасса.