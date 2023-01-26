На Украине сообщили о взрывах в Киевской и Днепропетровской областях Фото: REUTERS

На Украине в нескольких областях прогремели взрывы, сообщают местные СМИ.

По информации «Страна.ua», взрывы слышны в Киевской и Днепропетровской областях. Также звуки взрывов прогремели в Виннице и Одессе.

В свою очередь Klymenko time пишет, что взрывы произошли в Николаевской области. Между тем в Николаеве, Кривом Роге и Одессе остановили электротранспорт. В «Одесгорэлектротрансе» объяснили, что движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за угрозы ракетного удара.

Напомним, утром в четверг, 26 января, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины. Населению рекомендовали пройти в укрытия.

Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области. По данным журналистов, этому предшествовало объявление воздушной тревоги. Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, пока не приводятся.