Воздушная тревога объявлена по всей Украине 26 января 2023 года

По всей Украине объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины утром в четверг, 26 января 2023 года. Данная информация размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

Населению рекомендуется оставаться в укрытиях.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинские средства массовой информации сообщили о том, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы. Подробности инцидентов, в том числе сведений о повреждениях инфраструктурных объектов, не приводятся.

Напомним, первый замглавы МИД Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной инфраструктуре Украины превышает 127 миллиардов долларов.

Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис выразил мнение, что удары российской армии по инфраструктуре и энергетике Украины нарушили цепочки поставок оружия для ВСУ.