РПЦ разработала концепцию правового статуса военных священников

Военным священникам предлагают дать те же льготы, что и контрактникам в армии Фото: Евгения ГУСЕВА

Русская православная церковь (РПЦ) совместно с Минобороны РФ разработала концепцию для обеспечения правового статуса военных священников. Об этом заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения Чернега на круглом столе в Госдуме в четверг, 26 января 2023 года.

По ее словам, согласно концепции, военным священнослужителям и членам их семей будут положены те же льготы, что имеются у военнослужащих, которые подписали контракт.

"Согласно этой концепции, священнослужителям, а также членам их семей должны быть установлены социальные льготы, гарантии и компенсации, равные тому социальному пакету, который предусмотрен российским законодательством для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и членам их семей", - уточнила Чернега.

Глава правового управления Московской патриархии добавила, что президент России Владимир Путин уже ознакомился с содержанием концепции, после чего поручил профильным ведомствам проработать проект и поддержать его.

Как писал сайт KP.RU, патриарх Кирилл публично призвал всех священников РПЦ как можно скорее мобилизовать своих прихожан, чтобы они еще активнее собирали вещи и продукты для участников СВО на Украине, и работать "за двоих и за троих".

Предстоятель Русской православной церкви уверен, что роль духовенства в сборе помощи для мобилизованных граждан и всех российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции РФ на Украине, в целом в любом случае должны быть очень высокой.

Ранее Патриарх Кирилл предупредил православных верующих о вполне реальной угрозе крупномасштабной войны в мире. Глава РПЦ обратил внимание на то, что никогда человечество на протяжении всей своей истории до сих пор еще не обладало "такими страшными средствами уничтожения", что сейчас накоплено в арсеналах.