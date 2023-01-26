Песков отметил рост вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вовлеченность Запада, в том числе Соединенных Штатов, в конфликт на Украине растет. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 26 января 2023 года.

По его словам, этому способствует поставка вооружений киевскому режиму. Военная поддержка Киева со стороны Вашингтона и Брюсселя рассматривается Москвой, как прямая вовлеченность в конфликт, уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предупреждения России о "красных линиях". По его словам, Вашингтон серьезно относится к подобным заявлениям Москвы.

Напомним, правительство США приняло решение отправить на Украину 31 танк Abrams в рамках нового пакета военной помощи. Американский лидер Джозеф Байден отметил, что в пакет также войдут боеприпасы, запасные части и обучение украинских экипажей.