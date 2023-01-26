Власти США ответили на предупреждения России о "красных линиях"

Джон Кирби Фото: REUTERS

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал предупреждения России о "красных линиях", пересекать которые США недопустимо.

На брифинге американский чиновник подчеркнул, что Вашингтон серьезно относится к подобным заявлениям Москвы, но не считает решение поставить танки Киеву пересечением допустимых границ.

"Мы не воспринимаем то, что они говорят, пренебрежительно, - утверждает Кирби. - Танки должны помочь Украине эффективно бороться на открытом пространстве, чтобы защитить их суверенитет".

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что самые “красные линии” в конфликте на Украине, очевидно, еще не были пересечены западными странами.

Как писал сайт KP.RU, в ходе той же пресс-конференции Джон Кирби выразил мнение, что нет никаких предпосылок к тому, что Россия нанесет удар по НАТО из-за поставок американских танков Abrams Киеву.

Напомним, журналисты выяснили, что американские танки M1 Abrams, которые власти США хотят передать Украине, поступят в распоряжение украинских военных не скоро, возможно, более чем через год.

Это предполагает заключение американским Минобороны соответствующих контрактов с производителями, а не предоставление той или иной техники и средств напрямую из запасов Пентагона.