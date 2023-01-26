Патриарх Кирилл призвал запретить частным клиникам делать аборты

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал запретить частным клиникам оказывать услуги по осуществлению аборта. Соответствующее заявление прозвучало на пленарном заседании ХI Рождественских парламентских встреч в четверг, 26 января 2023 года.

По его словам, эта процедура не должна быть средством для обогащения коммерческих структур.

"Настало время законодательно изъять аборты из списка так называемых услуг, позволяющих наживаться коммерсантам от медицины на горе женщины", - подчеркнул глава Русской православной церкви (РПЦ).

В качестве одного из аргументов патриарх Кирилл привел мнение "ряда экспертов", согласно которому частные клиники не выполняют "антиабортные" ограничения, принятые в России.

Как ранее писал сайт KP.RU, в ходе того же мероприятия патриарх Кирилл призвал отказаться от общих суждений в адрес россиян, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Напомним, российский сенатор Елена Мизулина выступила с инициативой защитить права эмбрионов в пробирке, которые появились путем искусственного оплодотворения. По ее словам, закон не предусматривает никакой защиты половых клеток до их попадания в организм суррогатной матери.