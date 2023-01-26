Зеленский заявил, что конфликт завершится после выхода ВС России с территории Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что не понимает, кто принимает решения по спецоперации в России Фото: REUTERS

Конфликт России и Украины закончится только тогда, когда Москва выведет своих военных с территории, заявил президент республики Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Я просто хочу, чтобы они как можно скорее прекратили войну и как можно скорее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, что если они покинут нашу территорию, то война прекратится. Вот и все", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что "не хочет воевать на территории России". При этом он заявил о бессмысленности и отсутствии планов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Мне это неинтересно. Неинтересно встречаться, неинтересно разговаривать. <...> Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", - отметил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на саммите G20 сегодня, 15 ноября, озвучил свое видение шагов для возобновления мира в Украине и назвал формулу мира, среди пунктов которой предполагается восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Позднее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена ни с кем разговаривать на основе "формулы мира", предложенной президентом Украины Зеленским.