Трамп предупредил, что после передачи танков Украине конфликт рискует стать ядерным
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Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что после поставок западных танков Украине ситуация рискует приобрести ядерное измерение.
По мнению политика, необходимо немедленно прекратить этот конфликт.
- Сначала танки, потом - ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать, - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Ранее он неоднократно предупреждал, что конфликт на Украине рискует вылиться в Третью мировую.
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