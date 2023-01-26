Трамп предупредил, что после передачи танков Украине конфликт рискует стать ядерным Фото: REUTERS

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что после поставок западных танков Украине ситуация рискует приобрести ядерное измерение.

По мнению политика, необходимо немедленно прекратить этот конфликт.

- Сначала танки, потом - ядерное оружие. Остановите эту безумную войну сейчас же. Это так просто сделать, - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее он неоднократно предупреждал, что конфликт на Украине рискует вылиться в Третью мировую.

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