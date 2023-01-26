Сийярто обвинил Украину в жесткой мобилизации закарпатских венгров в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что на Украине закарпатских венгров "жестким образом" мобилизуют в ряды ВСУ.

- Наряду с украинцами погибают и венгры... Ведь живущих в Закарпатье венгров тоже мобилизуют в украинскую армию. Недавно появились кадры, каким жестким образом это порой происходит, - рассказал чиновник.

Он также акцентировал внимание на том, что это служит еще одной причиной, по которой Будапешт настаивает на переговорном процессе.

Днем ранее венгерское издание Pesti Sracok сообщало, что в Закарпатье проводится самая масштабная мобилизация с начала украинского конфликта. Людям раздавали повестки и забирали прямо на улице. Такая ситуация связана с большими потерями Закарпатской 128-й горно-штурмовой бригады под Соледаром, уточняет издание.

Напомним, в феврале прошлого года украинский президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о всеобщей мобилизации в стране. Это решение он принял "в связи с военной агрессией РФ против Украины и с целью обеспечения обороны государства".