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НовостиПолитика26 января 2023 19:08

Борис Джонсон назвал "дипломатической имитацией" нормандский формат урегулирования ситуации на Украине

Он добавил, что даже санкциями не позволили ничего добиться
София ГОНЧАРОВА
Борис Джонсон назвал "дипломатической имитацией" нормандский формат урегулирования ситуации на Украине

Борис Джонсон назвал "дипломатической имитацией" нормандский формат урегулирования ситуации на Украине

Фото: REUTERS

Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, который был создан для мирного разрешения украинского конфликта, на деле оказался "дипломатической имитацией".

- Какие-то санкции (против российской стороны) мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию - нормандский процесс, и ничего не добились, - сказал политик в интервью телеканалу "Рада".

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказывал мнение, что "нормандский формат" должен быть обязательно сохранен и "работать неустанно". Политик убежден, что те, кто утверждает, что этот формат по урегулированию конфликта "не приносит пользы", совершенно неправы, поскольку "никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога".

Напомним, Нормандский формат - это переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимали участие Россия, Украина, Германия и Франция. На одной из встреч в 2015 году был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

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