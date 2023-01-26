Борис Джонсон назвал "дипломатической имитацией" нормандский формат урегулирования ситуации на Украине Фото: REUTERS

Бывший премьер Британии Борис Джонсон заявил, что нормандский формат, который был создан для мирного разрешения украинского конфликта, на деле оказался "дипломатической имитацией".

- Какие-то санкции (против российской стороны) мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию - нормандский процесс, и ничего не добились, - сказал политик в интервью телеканалу "Рада".

До этого президент Франции Эммануэль Макрон высказывал мнение, что "нормандский формат" должен быть обязательно сохранен и "работать неустанно". Политик убежден, что те, кто утверждает, что этот формат по урегулированию конфликта "не приносит пользы", совершенно неправы, поскольку "никогда не следует отказываться от каналов дискуссий и диалога".

Напомним, Нормандский формат - это переговоры по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В них принимали участие Россия, Украина, Германия и Франция. На одной из встреч в 2015 году был принят Комплекс мер по выполнению Минских соглашений.

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