"Росэнергоатом" опроверг данные МАГАТЭ о взрывах рядом с Запорожской АЭС

Запорожская АЭС Фото: REUTERS

Сообщение Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о мощных взрывах рядом с Запорожской атомной электростанцией (АЭС) не соответствуют действительности. Об этом заявил ТАСС советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа в пятницу, 27 января 2023 года.

"Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее", - подчеркнул Карчаа.

По его словам, за взрывы инспекторы МАГАТЭ могли принять звуки артиллерийской дуэли, которая ведется между Вооруженными силами Украины (ВСУ) и российскими войсками, причем, РФ их не инициирует, а отвечает на удары украинских военных. При этом удары осуществляются на значительном расстоянии от Запорожской АЭС и ее безопасности не угрожают, уточнил Карчаа.

Советник гендиректора концерна уверен, что подобные слухи распространяются намеренно, чтобы создать видимость своей полезной деятельности и убедить население Запада в том, что Россия якобы не справляется с обеспечением безопасности на ядерном объекте.

Напомним, вечером 26 января эксперты МАГАТЭ сообщили, что фиксируют мощные взрывы вблизи Запорожской АЭС.

Как ранее писал сайт KP.RU, лидер движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов на прошлой неделе сообщил, что Запорожская АЭС переводится на мирный режим эксплуатации. Политик обратил внимание, что обстрелы важного энергообъекта практически полностью прекратились. По его словам, это заслуга российских военных, которые подавляют позиции противника еще при выходе на позиции для ведения прицельного огня.