Британка не смогла жить в доме с украинской беженкой из-за ее ксенофобии

Жительница Британии выселила украинскую беженку из-за ксенофобских взглядов последней Фото: REUTERS

Участница программы "Дома для Украины" из британского города Бирмингем не смогла жить в одном доме с украинской беженкой из-за ксенофобии последней. Об этом она рассказала телеканалу Channel 4.

По словам Андреа, она была шокирована отношением женщины к другим людям, которые населяют район. В частности, украинка пожаловалась на то, что ее ребенка записали в школу, где большинство детей темнокожие или азиаты.

"Мы были совершенно шокированы тем, как трудно ей было принять разные культуры, - уточнила британка. - Слишком много мусульман, слишком много людей с разным цветом кожи".

В результате было принято решение о выселении беженки из дома по обоюдному согласию, сообщают журналисты.

Как ранее писал сайт KP.RU, английский обозреватель Тоби Томас заявил, что в Великобритании многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку после окончания программы спонсорства им приходится жить в ужасных условиях.

Речь идет о рынке дорогого и некачественного жилья, а также бюрократических проволочках, которые создали серьезные трудности для беженцев.

Напомним, лидер шотландской Либерально-демократической партии Алекс Коул-Гамильтон сообщил, что украинская беженка вернулась в Киев, поскольку не смогла получить медицинскую помощь в Шотландии.