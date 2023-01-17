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НовостиПолитика17 января 2023 2:46

Россия производит в разы больше крупнокалиберных снарядов, чем США

В российской армии нет и не предвидится дефицита боеприпасов
Мария ПАВЛОВА
Российской армии не грозит снарядный голод.

Российской армии не грозит снарядный голод.

Фото: Александр КОЦ

В российской армии нет и не предвидится снарядного голода. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

«Снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов», - рассказал агентству собеседник, добавив, что ежемесячный объем производства номенклатуры крупнокалиберных снарядов в России во много раз больше аналогичного показателя производства 155-миллиметровых снарядов в Соединенных Штатов.

Напомним, президент России Владимир Путин отметил, что работники прокуратуры должны усилить надзор за своевременным выполнением оборонного заказа.

Также Путин выразил уверенность, что в 2023 году государственный оборонный заказ в РФ будет выполнен полностью.

Ранее американский офицер в отставке заявил, что у США заканчиваются боеприпасы для отправки их украинской стороне.

Тем временем самое опасное оружие в мире готово: теперь Россию защищают торпеды «Судного дня». Ядерная торпеда «Посейдон» способна накрыть до 500 километров суши радиоактивным цунами.