Рогов сообщил, что войска РФ ведут разведку боем в Запорожье и захватили стратегическую инициативу Фото: REUTERS

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что вооруженные силы (ВС) России захватили инициативу в Запорожской области и проводят разведку боем

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди», - приводит РИА Новости слова члена главного совета администрации региона.

Напомним, ранее, 25 января, Рогов сообщил, что российская армия сорвала планы широкого наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области, а за день до этого, 24 января, он сообщил, что за счет наступательных действий ВС России в регионе удалось вскрыть позиции украинских войск, отметив также, что ВСУ ежедневно несет потери как в живой силе, так и военной технике.