Кабмин упростил процедуру подачи документов в вуз онлайн

На порта "Поступление в вуз онлайн" будут автоматически выгружаться данные о выдающихся достижениях абитуриентов Фото: REUTERS

Правительство России упростило процедуру сбора документов об индивидуальных достижениях абитуриентов, которые будут автоматически загружаться на портал "Поступление в вуз онлайн". Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ размещен на сайте кабмина.

На порта "Поступление в вуз онлайн" будут автоматически выгружаться данные о выдающихся достижениях абитуриентов: волонтерская активность, развитие добровольчества, достижения на платформе "Физическая культура и спорт", что даст дополнительные баллы при поступлении.

"Выпускникам российских школ будет проще подать документы для поступления в вуз", - отметили в пресс-службе, пояснив, что необходимость в ручную собирать информацию больше не придется. Теперь будут подгружаться на портал "Поступление в вуз онлайн" автоматически за счет интеграции информационных систем.

На сайте кабмина также сообщается, что информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента на портале госуслуг сразу после решения приемной комиссии.

"Это особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей и в несколько вузов, - они смогут отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение", - заключили в пресс-службе, уточнив, что абитуриенты могут продолжать использовать классические способы подачи документов - отправить их в вуз почтой или принести лично.

Ранее сайт KP.RU писал, что Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы на 2023/2024. По обществознанию порог самый высокий - 45 баллов, а по иностранным языкам самый низкий порог - 30 баллов.

Вместе с тем в Минобрнауки России разрабатывают законопроект, согласно которому выпускники специалитета будут иметь возможность поступать на направления магистратуры на бюджетной основе по родственному направлению. Планируют сохранить двухуровневую систему бакалавриата и магистратуры по гуманитарным, экономическим и другим направлениям подготовки, где имеется соответствующий спрос на рынке труда.