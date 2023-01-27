Путин повысил акцизы на сигареты и вейпы

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает повышение акцизов на сигареты и вейпы в стране. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из его текста, с 1 марта 2023 года минимальные ставки акцизов на сигареты поднимутся до 3536 рублей за тысячу штук (71 рубль за пачку), а в 2024-м – до 3678 рублей (73 рубля за пачку), а в 2025 году – до 3825 рублей (76 рублей за пачку). Сейчас они составляют от 3467 рублей за тысячу штук (69 рублей за пачку).

Акциз на жидкости для вейпов поднимется с 18 до 20 рублей за 1 мл, в 2024-м – до 21 рубля, а в 2025-м – до 22 рублей.

Акциз на сами вейпы увеличится с 7839 рублей за 1 кг до 8669 рублей, в 2024-м – до 9016 рублей, а в 2025-м — до 9377 рублей.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Роспотребнадзоре заявили, что ведомство поддерживает любые инициативы, которые направлены на сохранение здоровья граждан. Так там прокомментировали идею о запрете продажи вейпов в стране.

Напомним, в Госдуме задумались о том, чтобы запретить продажу электронных устройств для курения, известных как вейпы. Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин предложил профильным комитетам подготовить предложения.

По его словам, особое опасение вызывает то, что к вейпам пристрастились подростки, так что инициатива направлена, прежде всего, на ограничение курения среди них.