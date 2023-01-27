В МИД Франции считают, что поставки оружия Киеву не делают Париж участником конфликта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

МИД Франции считает, что поставки оружия Киеву не делают Париж стороной конфликта. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Анн-Клер Лежандр.

- Франция не находится в состоянии противостояния с Россией, - заявила она.

Представителя французского министерства уточнила, что "поставки военного оборудования Украине для легитимной обороны не противоречат Уставу ООН".

- Мы отвергаем утверждения о нашем участии в конфликте, - объявила Лежандр.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможных поставках танков Leclerc Украине похоже на безумие.

А недавно издание Le Monde писал, что Париж не уверен в целесообразности передачи Киеву танков Leclerc, поскольку Франция обладает слишком малым их числом.