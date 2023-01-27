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НовостиПолитика27 января 2023 19:38

Российские десантники ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл

Вычислять диверсантов их помогают беспилотники с тепловизорами
София ГОНЧАРОВА
Российские десантники ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл

Российские десантники ликвидировали группу украинских диверсантов, пытавшихся зайти в тыл

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Российские бойцы воздушно-десантных войска в ходе спецоперации ликвидировали украинских диверсантов, которые пытались зайти в тыл к российским военным.

- Была обнаружена ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) из пяти человек. Был произведен огонь по противнику, при помощи огня АГС (автоматический станковый гранатомет)... группа была уничтожена, - рассказал РИА Новости оператор беспилотника, корректировавший стрельбу.

Также десантник подчеркнул, что ВСУ нередко пытаются завести в тыл малые диверсионные группы. Вычислять их помогают российским силам удается благодаря использованию беспилотников с тепловизорами.

27 января в Минобороны РФ сообщали, что Вооруженные силы России за сутки пресекли действия семи групп украинских диверсантов в Харьковской области и ЛНР. А до этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации диверсионно-разведывательной группы ВСУ возле Кременной в ЛНР.