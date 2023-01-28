В Германии раскритиковали слова главы МИД ФРГ Бербок о войне Европы против России Фото: REUTERS

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок за слова, сказанные во время заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Напомним, во вторник, 24 января, глава немецкого внешнеполитического ведомства во время заседания ПАСЕ заявила, что европейские страны «ведут войну против России», призвав Европу вместе делать больше для Украины. Как писал сайт KP.RU, после этих слов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после этого призвала посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра прояснить позицию Берлина по вопросу участия в украинском конфликте.

Один из комментаторов назвал такие комментарии «в любом случае абсолютно недопустимо», призвав Бербок подать в отставку при наличии у нее «хоть минимум ответственности» за Германии и за Европу.

«В дипломатии надо уметь держать свой дурной язык под контролем. Но для этой дамы сие правило не работает. Она сначала говорит, а потом думает», - отметил другой.

«А что можно еще ожидать от женщины, которая фальсифицировала собственную биографию и без надлежащего образования заняла такой высокий пост?»., - заявил еще один читатель.