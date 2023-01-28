Воздушная тревога объявлена в ряде регионов Украины 28 января 2023 года

Населению регионов советуют оставаться в укрытиях Фото: REUTERS

Воздушная тревога была объявлена в нескользких районах Украины в субботу, 28 января. Данная информация размещена в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации. Населению регионов советуют оставаться в укрытиях.

Сигнал тревоги прозвучал в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской и Сумской областях страны, а также на подконтрольных Украине частях Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Утром в минувший четверг, 26 января, воздушная тревога была объявлена во всех украинских регионах в четверг, 26 января 2023 года. Как ранее писал сайт KP.RU, незадолго до этого украинские средства массовой информации заявили о том, что в Киеве и Киевской области прогремели взрывы.

Напомним, ранее первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила, что общая сумма ущерба гражданской и критически важной украинской инфраструктуре превышает 127 млрд долларов.