Два человека ранены в результате стрельбы в городе Давида в Иерусалиме Фото: REUTERS

Два человека были ранены в результате стрельбы в старейшим населенном пункте Иерусалима - городе Давида. Об этом сообщают правоохранительные органы, уточняя, что стрелявший уже нейтрализован.

Как сообщается, правоохранительные органы Израиля предварительно квалифицирует новый инцидент со стрельбой в Иерусалиме как теракт.

«Предварительный отчет - подозрение на террористическую атаку в Иерусалиме. Только что получено сообщение о стрельбе в Городе Давида в Иерусалиме. В результате стрельбы есть двое раненых. Стрелявший подозреваемый нейтрализован», - сказано в заявлении ведомства.

Напомним, днем ранее, 27 января террорист открыл огонь по синагоги в Иерусалиме, когда оттуда начали выходить люди. Жертвами стрельбы стали семь человек, а еще десять получили ранения. Сообщалось, что местная полиция оперативно ликвидировала нападавшего. Как писал сайт KP.RU, правоохранители уже задержали по этому делу 42 человека.