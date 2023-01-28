Военкор Александр Коц рассказал о новой тактике России, пробившей брешь в обороне ВСУ

Самый простой ответ – бить еще в тылу противника, пишет военкор "КП" Александр Коц Фото: REUTERS

На фоне поставок Запада Украине и серьезного давления ВС России в восточном и юго-восточном направлениях, войска РФ переходят к новым тактикам ведения боев, в том числе атака гарнизонов Украины еще в тылу, а также контратака по артиллерии ВСУ. К такому выводу пришел военкор "Комсомольской правды" Александр Коц.

"Самый простой ответ – бить еще в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. Но, как показали последние 11 месяцев, противник не испытывает особых проблем с логистикой в результате наших ударов. Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация. Что нужно сделать, чтобы стратегическая авиация работала над Украиной? Нужно подавить средства противовоздушной обороны", - описал Коц рад действий по нарушению логистики ВСУ.

Вместе с тем, военкор не исключает, что ряд танков и иной техники доберется до линии соприкосновения. Допуская подобный сценарий, ВС России удерживает профессиональных артиллеристов и противотанковые дивизионы, направляя пехоту в наиболее уязвимые места. По мнению Коца, именно от контрбатарейной борьбы будет зависеть дальнейшее будущее СВО.

Среди успехов ВС России Коц отметил продвижения на запорожском направлении.

"Там сейчас идут интересные события в районе Орехова. Противник вынужден туда перебрасывать резервы, в том числе, кстати, с Донецкого направления. И в это время, воспользовавшись этим, идет наступление на южно-донецком направлении – Угледар. Мы уже зацепились за первые дома, перерезаны почти все дороги его снабжения. Из относительно безопасных осталась только одна - трасса на Курахово. Но и она под огневым контролем наших артиллеристов", - пишет Коц.

Помимо этого, военкор подчеркивает контроль России над логистической цепочки в районе Марьинки, взятие Артемовска и бои в направлении Северска.

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