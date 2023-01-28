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НовостиПолитика28 января 2023 12:54

Шольц назвал главную цель Германии на Украине

Шольц назвал целью Германии на Украине не позволить России расширить границы
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Шольц назвал целью Германии на Украине не позволить России расширить границы

Шольц назвал целью Германии на Украине не позволить России расширить границы

Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил главную цель ФРГ в конфликте на Украине. По словам политика, Берлин стремиться не позволить России расширить свои границы.

«Наша цель ясна: у России не должно получиться сдвинуть границы с помощью силы», – сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Как заявил Шольц, ФРГ намерена следовать в конфликте на Украине трем принципам. В первую очередь, Германия продолжит оказывать Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, во-вторых, будет стремиться не допустить перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией. Наконец, Берлин намерен принимать меры относительно Украины взвешено и согласовывать их с союзниками, сказал канцлер ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шольц пообещал не отправлять войска на Украину «ни сейчас, ни в будущем».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.