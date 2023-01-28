Шольц назвал главную цель Германии на Украине

Шольц назвал целью Германии на Украине не позволить России расширить границы Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил главную цель ФРГ в конфликте на Украине. По словам политика, Берлин стремиться не позволить России расширить свои границы.

«Наша цель ясна: у России не должно получиться сдвинуть границы с помощью силы», – сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Как заявил Шольц, ФРГ намерена следовать в конфликте на Украине трем принципам. В первую очередь, Германия продолжит оказывать Киеву гуманитарную, финансовую и военную помощь, во-вторых, будет стремиться не допустить перерастания конфликта в войну между НАТО и Россией. Наконец, Берлин намерен принимать меры относительно Украины взвешено и согласовывать их с союзниками, сказал канцлер ФРГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее Шольц пообещал не отправлять войска на Украину «ни сейчас, ни в будущем».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский попросил генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга начать поставки Киеву боевых самолетов и дальнобойных ракет.