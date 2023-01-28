В Госдуме начали разрабатывать меры противодействия подрывной деятельности против Росиии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России начала разрабатывать меры по противодействию подрывной деятельности в отношении РФ.

Как сообщил журналистам председатель комиссии Василий Пискарев, эти инициативы сейчас проходят согласование. По его словам, они станут лучшим ответом на обвинения Соединенных Штатов в адрес России в связи с ликвидацией Московской Хельсинской группы (МХГ).

Госдепартамент США ранее назвал решение ликвидировать МХГ «усилением репрессий против независимого гражданского общества». По словам Пискарева, это обвинение является примером «очередного циничного вмешательства во внутренние дела России».

Как писал сайт KP.RU, в конце 2022 года посольство России в Вашингтоне обвинило американских чиновников в грубом вмешательстве в дела Российской Федерации. Так дипломатическое ведомство расценило высказывания ряда представителей американских властей, в которых содержится критика принятого Госдумой законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

Ранее депутат Пискарев заявил, что Госдеп раскручивает маховик вмешательства США во внутренние дела России.