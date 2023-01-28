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НовостиПолитика28 января 2023 20:36

Родственники попросили вернуть бойцов теробороны из Полтавы с передовой для оказания медпомощи

Авторы обращения утверждают, что раненых бойцов украинской теробороны не забирают в госпиталь
Мария ПАВЛОВА
Родственники бойцов украинской теробороны потребовали вернуть их родных с передовой и оказать им медицинскую помощь.

Родственники бойцов украинской теробороны потребовали вернуть их родных с передовой и оказать им медицинскую помощь.

Фото: REUTERS

Часть раненых бойцов украинской территориальной обороны не попадают в госпитали и им не оказывается медицинская помощь, утверждают родственники бойцов теробороны из Полтавы. Они записали видеообращение к властям Украины, в котором призывают вернуть бойцов 116-й бригады теробороны с передовой. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Сообщается, что бригада понесла серьезные потери под Соледаром. Родственники бойцов утверждают, что в бригаде нет ни необходимого оружия, ни командования, так как «в строю не осталось ни одного офицера».

Издание приводит слова одной из женщин-авторов обращения.

«Они контуженные, раненные, осколки. Их не всех забирают в госпитали, им не дают надлежащего медицинского ухода. Кто голодный, кто холодный, им обуть нечего», - говорит она.

Напомним, российские войска перемололи в Соледаре несколько украинских бригад, которые Киев готовил к наступлению на Крым.

Ранее сообщалось, что офицеры украинских вооруженных формирований покинули Соледар задолго до того, как город был окружен и взят российскими войсками.

Тем временем раненый российский офицер два часа стрелял по врагу. Как простой парень из Бурятии спас 150 сослуживцев на спецоперации и стал Героем России, читайте здесь на KP.RU.