Шольц: Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с Россией

Шольц заявил, что Германия адаптировалась к новой реальности без российских энергоносителей. Фото: REUTERS

Германия быстро адаптировалась к отсутствию сотрудничества с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью ряду южноамериканских изданий, которое он дал в преддверии своего трехдневного турне по Аргентине, Чили и Бразилии. Интервью с Шольцем в субботу 28 января публикует аргентинское издание La Naciоn.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», - сказал Шольц.

«Мы работаем над тем, чтобы уменьшить одностороннюю зависимость нашей экономики», - добавил германский канцлер.

Напомним, Шольц заявил, что Германии следует быстро и безопасно обрести независимость от России в области энергоснабжения летом 2022 года на экономическом форуме в Бад-Заарове.

В декабре Олаф Шольц заявил, чтоГермания больше не полагается на российские энергоносители и стремится к независимости от поставок в долгосрочной перспективе.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил о рассинхронизации в отношениях США и Европы из-за высоких цен на энергоносители. По словам французского лидера, Европа страдает от участия в украинском конфликте больше.