Шольц поддержал идею многополярного мира

Шольц заявил о неизбежности перехода на многополярную систему мироустройства. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил убеждение в неизбежности многополярного мира. Об этом Шольц сказал в интервью ряду южноамериканских изданий, которое он дал в преддверии своего трехдневного турне по Аргентине, Чили и Бразилии. Интервью с Шольцем в субботу 28 января публикует аргентинское издание La Naciоn.

«Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден», - сказал Шольц, отметив, что в будущем в мире будет существовать ряд влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке.

Шольц заявил, что многополярность мира необходима для обеспечения сотрудничества друг с другом как можно большего числа государств. Также он рассказал, в чем видит основу миропорядка.

«Я выступаю за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона», - сказал Шольц.

Канцлер назвал основные вызовы, стоящие перед современным миром. По его мнению, это климатические изменения, социальные и экологические трансформации и глобальная политика в области здравоохранения.

Также Шольц заявил, что Германия адаптировалась к отсутствию сотрудничества с Россией, изменив свою систему энергоснабжения.

Ранее в видеообращении, опубликованном на сайте правительства ФРГ, Шольц пообещал согражданам, что власти Германии будут принимать только взвешенные решения относительно помощи Украине.