Шольц пообещал взвешивать решения по поставкам вооружения Украине Фото: REUTERS

Власти Германии будут принимать только взвешенные решения относительно помощи Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Многие граждане сильно обеспокоены. Вы хотите, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», – сказал он в видеообращении, опубликованном на сайте правительства Германии.

Напомним, в своем обращении Шольц озвучил главную цель ФРГ в конфликте на Украине. По словам политика, Берлин стремиться не позволить России расширить свои границы.

Как писал сайт KP.RU, ранее канцлер Германии пообещал не отправлять войска на Украину «ни сейчас, ни в будущем».

В среду, 25 января, Шольц заявил, что власти Германии направят Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин разрешит союзникам реэкспорт машин Leopard на Украину.