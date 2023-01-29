Немецкая армия столкнулась с дефицитом медикаментов из-за помощи Украине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Армия Германии столкнулась с дефицитом не только оружия, но и медикаментов. Об этом пишет британское издание The Economist.

Сообщается, что вооруженные силы ФРГ «пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо». В частности, немецкие военные пользуются радиотехническим оборудованием, которому уже более 40 лет, а из 350 боевых машин пехоты Puma в исправном состоянии находятся только 150. Причиной этого называется военная помощь Киеву.

«Запасов оружия и снарядов Бундесверу хватит только на несколько дней, в дефиците даже лейкопластырь», - пишет издание.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Украинский лидер намерен приложить усилия, чтобы западные партнеры поставили Киеву это оружие.

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