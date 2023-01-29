Зеленский считает, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в баллистических ракетах. В частности, речь идет о ракетах ATACMS, которую может нести РСЗО HIMARS, уточнил Зеленский. Украинские власти намерены приложить усилия, чтобы западные партнеры начали поставки Киеву этого оружия, добавил он.

«Украине нужны дальнобойные ракеты... Мы сделаем все, чтобы партнеры начали эти жизненно необходимые поставки, в частности, поставки ATACMS и другого подобного оружия», - цитирует РИА Новости вечернее видеообращение Зеленского, которое украинский лидер опубликовал в Telegram-канале в субботу 28 января.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украине необходимо поставлять любое оружие, о необходимости которого заявит официальный Киев.

Также в МИД России заявили, что НАТО бесконтрольно распространяет цифровое оружие через Украину. Замглавы МИД Сыромолотов предупредил о непредсказуемых последствиях для всего мира.

Как Россия остановит танковую армаду НАТО на Украине: «Леопард» против «Прорыва», «Абрамсы» против Генерала Мороза. Военный обозреватель Виктор Баранец рассказал, что Россия может противопоставить танкам НАТО на Украине.

Тем временем во Франции посоветовали Зеленскому попросить новые ракеты у Путина.