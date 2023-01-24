Во Франции посоветовали Зеленскому попросить новые ракеты у Путина

Во Франции иронично предложили Зеленскому попросить ракеты у Путина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французские пользователи Twitter возмутились очередным требованием Владимира Зеленского об увеличении поставок Киеву западного оружия и иронизируют над украинским лидером, советуя ему попросить ракеты у российского президента Владимира Путина.

«Я слышал, что Путин тоже собирается послать ему ракеты», - написал один из комментаторов под постом лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, в котором политик сравнил Зеленского с мафиози.

Также французы упрекнули Зеленского в попытке развязать третью мировую войну и с сарказмом поинтересовались, удастся ли украинскому лидеру перепродать танки, если он получит их от Запада.

Ранее французский политик Филиппо потребовал наказать Зеленского за провокацию в отношении России и заявил, что нужно отобрать западное оружие у Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Вашингтон не убедил президента США Джо Байдена предоставить Киеву танки, боевые самолеты и высокоточные ракеты большей дальности.

Ранее глава украинского МИД Кулеба заявил о желании Киева получить ракеты большой дальности ATACMS. Также Украина рассчитывает получить танки и ударные беспилотники.

Тем временем официальный Вашингтон склоняется к предоставлению ВСУ возможности наносить удары по территории Крыма. Администрация Байдена готова пойти на повышение риска эскалации, предоставив Украине «средства для нанесения ударов по Крыму». Подробности здесь на KP.RU.