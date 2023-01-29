Британцы потребовали выслать украинскую беженку после ее жалобы на мусульман в Бирмингеме

Британцев разозлила жалоба украинской беженки на большое число мусульман и людей с разным цветом кожи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители Британии возмутились высказываниями беженки, получившей жилье по программе "Дома для Украины" в Бирмингеме, которая пожаловалась, что в британском городе "слишком много мусульман и людей с разным цветом кожи".

В комментариях к соответствующей публикации на сайте британского телеканала Channel 4 многие обвинили украинку в расизме и потребовали ее в высылке из страны.

"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", - написал один из британцев.

Также зрители предположили, что эта женщина будет шокирована, когда узнает, кто сейчас занимает пост премьер-министра Великобритании.

Как ранее писал сайт KP.RU, участница программы "Дома для Украины" из британского города Бирмингем не смогла жить в одном доме с украинской беженкой из-за ксенофобии последней.

По словам Андреа, она была шокирована отношением женщины к другим людям, которые населяют район. В частности, украинка пожаловалась на то, что ее ребенка записали в школу, где большинство детей темнокожие или азиаты.

Напомним, беженка с Украины Елена Знаткова пожаловалась на языковой барьер в Великобритании. По ее ловам, из-за этого ей приходится переживать "социальную смерть". Рассказывая о своей жизни в британском городе женщина, не говорящая по-английски, в частности, пожаловалась на трудности с устройством на работу.