Песков объяснил секретность данных экономики гибридной войной Запада против России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия засекретила сведения о показателях национальной экономики в связи с ведущейся Западом гибридной войной против страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит издание Financial Times.

"Ведется гибридная война против России, а также экономическая война, - аргументировал Песков. - Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные".

Официальный представитель Кремля добавил, что разработчики экономической политики государства владеют полной информацией.

Как ранее писал сайт KP.RU, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что Соединенные Штаты и их ближайшие союзники развязали тотальную гибридную войну против России.

По его словам, США являются главным бенефициаром, поскольку "наживаются на партнерах по НАТО, заставляя финансировать ренессанс американского военно-промышленного комплекса".

Напомним, замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов сообщил, что сотрудничество Москвы с Пекином в области противостояния терроризму приобретает особое значение на фоне "полномасштабной гибридной войны против России", ведущейся западными странами.