Песков заявил, что в графике Путина разговоры с Шольцем не значатся

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление канцлера Германии Олафа Шольца о намерении продолжить телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишет РИА Новости, пресс-секретарь российского лидера заявил, что к данному моменту переговоров с Шольцем нет в графике Путина, однако глава государства остается открытым для контактов с зарубежными коллегами.

"Пока в графике нет согласованных разговоров, - уточнил Песков. - Путин был и остается открытым для контактов".

Как ранее писал сайт KP.RU, Олаф Шольц продолжает поддерживать связь с властями России во вопросам Украины. Об этом заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Напомним, Олаф Шольц записал обращение по случаю 60-летней годовщины с момента подписания Францией и Германией Елисейского договора. В ходе выступления он упомянул Владимира Путина и развитие спецоперации России в Украине.