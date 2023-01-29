Шольц заступился за Бербок после ее слов о "войне" Европы против России

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Все правительство ФРГ, включая главу министерства иностранных дел (МИД) страны Анналену Бербок, выступает против втягивания НАТО в конфликт на Украине. Об этом заявил немецкий лидер Олаф Шольц в интервью газете Tagesspigel, комментируя слова Бербок о "войне" Европы против России.

"Канцлер Германии, принявший присягу и серьезно относящийся к этому, должен сделать все, чтобы конфликт России и Украины не превратился в войну между Россией и НАТО", - подчеркнул Шольц.

Политик заверил журналистов, что прямого участия Североатлантического альянса в украинском конфликте нет и никогда не будет.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Тино Крупалла выступила с требованием уволить Анналену Бербок за слова о том, что Европа "ведет войну" против России. Оппозиционер уверена, что нужно "быстро и недвусмысленно" сообщить Москве о том, что Берлин не воюет против Москвы.

Читатели немецкого издания Die Welt также обрушились с критикой на Бербок. Так, один из комментаторов назвал такие комментарии "в любом случае абсолютно недопустимыми", призвав главу немецкого МИД подать в отставку при наличии у нее "хоть минимума ответственности" за Германию и Европу.