Шольц сообщил, что расследование диверсий на "Северных потоках" продолжается

Олаф Шольц Фото: REUTERS

Швеция и Дания продолжают расследование диверсий на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкой газете Tagesspigel.

Политик призвал чиновников отказаться от предположений о виновниках взрывов, пока нет доказательств, и придерживаться исключительно фактов.

"Когда мы сможем сказать что-то с уверенностью, тогда мы скажем", - подчеркнул Шольц.

Как ранее писал сайт KP.RU, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков выразил мнение, что ремонт газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток – 2", поврежденных в результате диверсии, в 2023 году видится маловероятным.

По его словам, на фоне терактов Россия пересмотрела свое отношение к взаимодействию с европейцами. Сейчас в приоритете создание газового хаба в Турции и ремонт выведенных из строя газопроводов в эту концепцию не укладывается, уверен аналитик.

Напомним, 27 января заместитель госсекретаря США Виктории Нуланд признала, что Вашингтон "вполне удовлетворен" взрывами на "Северных потоках", которые вывели из строя трубопровод. По ее словам, "вся администрация" президента США довольна тем, что этот газопровод "превратился в груду металла на дне морском".