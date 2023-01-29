Al Hadath: Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный объект в Иране Фото: REUTERS

Израиль не причастен к атаке беспилотников на военный завод в иранском городе Исфахан, сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на источники.

Уточнятся, что данный населенный пункт является одним из самых важных в стране с точки зрения военной промышленности, поскольку в нем есть много военных заводов.

При этом, телеканал делает акцент на том, что удар с помощью беспилотников по военному заводу Министерства обороны Ирана нанесли Военно-воздушные силы США и "еще одна страна".

Напомним, ночью 28 января агентство IRNA сообщало о взрыве в городе Исфахан в центральной части Ирана. Он произошел на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны страны. В администрации Исфахана агентству сообщили, что пострадавших в результате взрыва нет.

Позже в посольстве РФ в Иране сообщили, что россияне не пострадали в результате взрывов в Исфахане при атаке на завод.