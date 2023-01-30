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НовостиПолитика29 января 2023 22:15

Глава Мюнхенской конференции по безопасности выступил за поставку Киеву истребителей

Кристоф Хойсген допустил, что Украина сможет получить американские истребители F16 или старые советские самолеты из запасов ГДР
Мария ПАВЛОВА
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности допустил поставку Украине истребителей.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности допустил поставку Украине истребителей.

Фото: REUTERS

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген поддержал идею отправки западных истребителей на Украину. Об этом Хойсген заявил в воскресенье 29 января в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам главы Мюнхенской конференции по безопасности, международное право не препятствует иностранным государствам поставлять Украине в числе прочего вооружения боевые самолеты. Хойсген назвал поставку истребителей Киеву «адекватной» и уточнил, что в случае положительного решения этого вопроса Украина может получить американские истребители F16 или самолеты советской разработки из запасов ГДР.

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон склоняется к передаче Киеву американских истребителей F-16, однако окончательное решение еще не принято.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Украинский лидер намерен приложить усилия, чтобы западные партнеры поставили Киеву это оружие.

О том, как Украина начала клянчить самолеты у Запада, читайте здесь на KP.RU.