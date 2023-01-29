Politico: Пентагон склоняется к передаче Киеву американских истребителей F-16

В Пентагоне склоняются к поставке истребителей F16 Киеву. Фото: REUTERS

В Пентагоне склоняются к возможности передачи Украине американских истребителей F-16. Об этом пишет в субботу 28 января издание Politico со ссылкой на информированные источники.

Сообщается, что некоторые чиновники в американском оборонном ведомстве продвигают идею поставки Киеву этих самолетов, и эта идея набирает все большую поддержку, но окончательное отношение по этому поводу не принято.

Тем временем вооруженные силы ФРГ «пребывают в более плачевном состоянии, чем когда-либо» из-за оказания военной помощи Украине. Бундесвер столкнулся с дефицитом не только вооружений, но и медикаментов. Подробности здесь на KP.RU.

Также президент Аргентины Фернандес заявил, что Латинская Америка не думает об отправке оружия на Украину. Фернандес уточнил, что страны Латинской Америки не собираются отправлять оружие и в другие зоны конфликтов.

Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимы дальнобойные баллистические ракеты ATACM. Украинский лидер намерен приложить усилия, чтобы западные партнеры поставили Киеву это оружие.